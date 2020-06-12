Коронавирус. Зеленский потребовал выяснить причины роста числа заболевших

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Прежде чем принимать решение об ужесточении карантина, нужно определить причины роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прошедшего сегодня селекторного совещания, сообщает пресс-служба ОП.

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По словам Зеленского, выросло число проводимых тестов на коронавирус, как ПЦР, так и ИФА, проводится в среднем около 20 000 тестов в день. Президент предположил, что рост выявленной заболеваемости может быть связан именно с этим.

Зеленский подчеркнул, что перед тем, как принимать решение об усилении ограничительных мер, нужно выяснить причины роста числа заболевших.

Вчера премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в десяти регионах Украины будет сильный рост заболеваемости коронавирусом, карантин может быть усилен в общенациональном масштабе.

В Украине два дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне.

Больше всего новых заболевших за сутки в Киеве, Львовской и Винницкой областях.

Сегодня Киев и девять областей не соответствуют критериям Минздрава для ослабления карантина.

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