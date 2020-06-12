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Коронавирус. Зеленский потребовал выяснить причины роста числа заболевших

Коронавирус. Зеленский потребовал выяснить причины роста числа заболевших - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
12.06.2020, 15:55

Президент Владимир Зеленский предположил, что рост числа новых случаев коронавируса в Украине может быть связан с большим числом проводимых тестов

Прежде чем принимать решение об ужесточении карантина, нужно определить причины роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прошедшего сегодня селекторного совещания, сообщает пресс-служба ОП.

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По словам Зеленского, выросло число проводимых тестов на коронавирус, как ПЦР, так и ИФА, проводится в среднем около 20 000 тестов в день. Президент предположил, что рост выявленной заболеваемости может быть связан именно с этим.

Зеленский подчеркнул, что перед тем, как принимать решение об усилении ограничительных мер, нужно выяснить причины роста числа заболевших.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский карантин коронавирус COVID-19
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