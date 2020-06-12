Коронавирус. Зеленский потребовал выяснить причины роста числа заболевших

Прежде чем принимать решение об ужесточении карантина, нужно определить причины роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прошедшего сегодня селекторного совещания, сообщает пресс-служба ОП.
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По словам Зеленского, выросло число проводимых тестов на коронавирус, как ПЦР, так и ИФА, проводится в среднем около 20 000 тестов в день. Президент предположил, что рост выявленной заболеваемости может быть связан именно с этим.
Зеленский подчеркнул, что перед тем, как принимать решение об усилении ограничительных мер, нужно выяснить причины роста числа заболевших.
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