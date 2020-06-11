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Коронавирус. Шмыгаль назвал критерий для усиления карантина в масштабах страны

Коронавирус. Шмыгаль назвал критерий для усиления карантина в масштабах страны - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
11.06.2020, 16:01

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что действующую систему управления карантином менять пока не планируют

Карантин на общенациональном уровне может быть усилен, если в 10 и более областях будет сильный рост заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Если в 10 и более областях мы будем видеть гиперболический рост заболеваемости, это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве", - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Кабмин плотно работает с регионами, где наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Он заверил, что у правительства есть понимание, как управлять ситуацией, оно сотрудничает с областными и городскими властями. По его словам, региональные комиссии по ЧС имеют все инструменты для реагирования и усиления мер карантина.

Также Шмыгаль отметил, что критерии для ослабления или усиления адаптивного карантина показали себя действующими и на данный момент не планируется менять систему управления карантином в стране.

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Денис Юдин
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карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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