Коронавирус. Число областей, не готовых к ослаблению карантина, выросло

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Киев и восемь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Самым высоким этот показатель сохраняется в Черновицкой области - 34,62, в Волынской области - 27,15, в Ровенской - 23,42.

Во всех регионах делают достаточное для ослабления карантина количество тестов на коронавирус (не менее 12 на 100 000 человек), заполненность принимающих пациентов с COVID-19 больниц ниже 50%.

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