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Коронавирус. Больше всего новых заболевших за сутки в Киеве и двух областях

Коронавирус. Больше всего новых заболевших за сутки в Киеве и двух областях - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
12.06.2020, 08:05

В Украине за сутки выявили 683 больных COVID-19. Больше всего новых диагнозов COVID-19 поставили за сутки в Киеве, Львовской и Винницкой областях

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших с коронавирусом зафиксировали в Киеве (95 случаев), а также во Львовской (112) и Винницкой (81) областях. Не было суточного прироста больных COVID-19 в Херсонской и Луганской областях, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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В Киеве и Черновицкой области показатель заболеваемости за все время эпидемии постепенно близится к отметке в 4000 инфицированных. Более 2000 заражений выявили во Львовской и Ровенской областях. Еще более 1000 заболевших зарегистрировано в девяти областях.

Луганская область остается единственной, в которой диагноз COVID-19 ставили менее 100 раз. При этом данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма отсутствуют.

Смотрите также: Коронавирус. В Украине будут по-новому определять выздоровевших

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Развитие эпидемии коронавируса в Украине по регионам:

Черновицкая область - 3831 заболевших (38 - за последние сутки);

Киев - 3766 (95);

Львовская - 2526 (112);

Ровенская - 2231 (56);

Киевская - 1931 (12);

Ивано-Франковская - 1669 (20);

Закарпатская - 1506 (35);

Харьковская - 1426 (52);

Тернопольская - 1372 (23);

Винницкая - 1317 (81);

Волынская - 1313 (47);

Одесская - 1065 (20);

Житомирская - 1013 (21);

Днепропетровская - 983 (2);

Кировоградская - 568 (5)

Хмельницкая - 529 (6);

Черкасская - 517 (11);

Запорожская - 515 (5);

Черниговская - 366 (25);

Николаевская - 316 (5);

Полтавская - 279 (1);

Донецкая - 279 (10);

Сумская - 204 (1);

Херсонская - 179 (0);

Луганская - 54 (0).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 29 753 (+683 за сутки) заболевших, 870 (+16) инфицированных умерли. Выздороветь удалось 13 141 (+426) пациенту.

  • За 10 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 за все время эпидемии – появилось 689 новых больных.
  • В Минздраве заявили, что будут предлагать дополнительные меры, чтобы защитить жизни и здоровье украинцев.

Смотрите также: Ляшко объяснил суточный антирекорд Украины по заболеваемости коронавирусом

Карта - Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения

Марк Сировой
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