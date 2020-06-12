Коронавирус. Больше всего новых заболевших за сутки в Киеве и двух областях

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших с коронавирусом зафиксировали в Киеве (95 случаев), а также во Львовской (112) и Винницкой (81) областях. Не было суточного прироста больных COVID-19 в Херсонской и Луганской областях, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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В Киеве и Черновицкой области показатель заболеваемости за все время эпидемии постепенно близится к отметке в 4000 инфицированных. Более 2000 заражений выявили во Львовской и Ровенской областях. Еще более 1000 заболевших зарегистрировано в девяти областях.
Луганская область остается единственной, в которой диагноз COVID-19 ставили менее 100 раз. При этом данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма отсутствуют.
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Развитие эпидемии коронавируса в Украине по регионам:
Черновицкая область - 3831 заболевших (38 - за последние сутки);
Киев - 3766 (95);
Львовская - 2526 (112);
Ровенская - 2231 (56);
Киевская - 1931 (12);
Ивано-Франковская - 1669 (20);
Закарпатская - 1506 (35);
Харьковская - 1426 (52);
Тернопольская - 1372 (23);
Винницкая - 1317 (81);
Волынская - 1313 (47);
Одесская - 1065 (20);
Житомирская - 1013 (21);
Днепропетровская - 983 (2);
Кировоградская - 568 (5)
Хмельницкая - 529 (6);
Черкасская - 517 (11);
Запорожская - 515 (5);
Черниговская - 366 (25);
Николаевская - 316 (5);
Полтавская - 279 (1);
Донецкая - 279 (10);
Сумская - 204 (1);
Херсонская - 179 (0);
Луганская - 54 (0).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 29 753 (+683 за сутки) заболевших, 870 (+16) инфицированных умерли. Выздороветь удалось 13 141 (+426) пациенту.
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Карта - Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения