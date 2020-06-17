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Коронавирус. Число заболевших в Киеве превысило 4000: карта по районам

Коронавирус. Число заболевших в Киеве превысило 4000: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
17.06.2020, 12:15

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Святошинском районе

В Киеве за сутки выявлен 41 новый случай COVID-19, днем ранее - 28. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4026 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки два человека умерли от болезни, с начала эпидемии - 94. Выздоровело 66 человек, с начала эпидемии - 1230.

Среди заболевших - трое медиков. Девять человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Святошинском районе.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Святошинский - 332 заболевших (11 за сутки);

Голосеевский - 309 (5);

Соломенский - 371 (4);

Днепровский - 411 (4);

Деснянский - 476 (4);

Подольский - 284 (4);

Дарницкий - 723 (4);

Шевченковский - 305 (3);

Печерский - 484 (2);

Оболонский - 331 (0).

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Денис Юдин
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