Коронавирус. Число заболевших в Киеве превысило 4000: карта по районам

В Киеве за сутки выявлен 41 новый случай COVID-19, днем ранее - 28. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4026 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки два человека умерли от болезни, с начала эпидемии - 94. Выздоровело 66 человек, с начала эпидемии - 1230.
Среди заболевших - трое медиков. Девять человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Святошинском районе.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Святошинский - 332 заболевших (11 за сутки);
Голосеевский - 309 (5);
Соломенский - 371 (4);
Днепровский - 411 (4);
Деснянский - 476 (4);
Подольский - 284 (4);
Дарницкий - 723 (4);
Шевченковский - 305 (3);
Печерский - 484 (2);
Оболонский - 331 (0).
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