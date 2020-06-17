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Коронавирус. Карантин в Украине продлили до 31 июля

Коронавирус. Карантин в Украине продлили до 31 июля - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
17.06.2020, 14:22

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.

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"Учитывая рост количества коронабольных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", - сказал он. Шмыгаль напомнил, что за последние семь дней в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 4853 человек.

"И это самое большое число за все время пандемии в Украине. Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина и мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты", - отметил он. Премьер подчеркнул, что угрозы от коронавируса по-прежнему остаются, "он никуда не исчез".

"Мы понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, но сейчас нет более эффективного способа противостоять распространению вируса", - сказал Шмыгаль и призвал украинцев "не расслабляться и не отрываться от реальности".

По его словам, масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция - это те меры, которые помогут уберечься от болезни "хотя бы до того времени, когда будут найдены эффективные лекарства и эффективные протоколы лечения".

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Владислав Сердюк, Александра Шмыкова
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Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19 карантин в украине
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