Коронавирус. Директор ВОЗ воодушевлен отчетом по давно известному лекарству

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения назвал "отличной новостью" результаты исследования британских медиков о том, что дексаметазон заметно снижает показатель летальности среди тяжелых пациентов с коронавирусом - тех, кто нуждается в дополнительном кислороде или искусственной вентиляции легких. Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.

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Вчера, 16 июня, медики из Оксфорда опубликовали отчет по выборке из британских больниц. Число смертей среди пациентов на аппарате ИВЛ с дексаметазоном снизилось примерно на треть, а среди тех, кому требуется только кислород, - на одну пятую. Препарат не рекомендуется для приема пациентам с легкими симптомами, бессимптомным или "для профилактики" – эффекта никакого.

Публикацию в стране, сильно пострадавшей от вируса, восприняли с энтузиазмом. Эксперты, однако, призывают к сдержанности и другим тщательным исследованиям.

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Тедрос Гебрейесус поздравил правительства Британии, Оксфордский университет "и многие больницы и пациентов, которые внесли вклад в этот спасительный научный прорыв". "Дексаметазон может быть жизненно важным для пациентов, которые находятся в критическом состоянии с COVID-19", - подчеркнул он.

"Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни", - сказал он, добавив, что клиническое руководство ВОЗ будет обновлено данными, как и когда следует использовать препарат при COVID-19.

СПРАВКА. Дексаметазон - общедоступный и недорогой синтетический глюкокортикостероид (стероидный гормон из надпочечниковых), лечат им с 1960-х. Противовоспалительное и иммуноподавляющее, применяют при астме, артрите, окнозаболеваниях, аллергии и др. Проникает в ЦНС. В перечне ВОЗ жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что отчет по дексаметазону "подтверждает важность крупных рандомизированных контрольных испытаний, которые дают действенные доказательства".

От LIGA.net. Не нужно бросаться в аптеки и скупать препарат. Кроме как для "тяжелых" больных, которых лекарство спасает, подавляя им иммунитет, чтобы тот не убивал и без того слабый организм, препарат при COVID-19 бесполезен и имеет весьма серьезные побочные эффекты: можно сильно подорвать здоровье или умереть.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания Кабмин планирует наказывать за отсутствие маски в транспорте и помещениях.

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