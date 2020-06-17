Коронавирус. Директор ВОЗ воодушевлен отчетом по давно известному лекарству

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения назвал "отличной новостью" результаты исследования британских медиков о том, что дексаметазон заметно снижает показатель летальности среди тяжелых пациентов с коронавирусом - тех, кто нуждается в дополнительном кислороде или искусственной вентиляции легких. Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.
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Вчера, 16 июня, медики из Оксфорда опубликовали отчет по выборке из британских больниц. Число смертей среди пациентов на аппарате ИВЛ с дексаметазоном снизилось примерно на треть, а среди тех, кому требуется только кислород, - на одну пятую. Препарат не рекомендуется для приема пациентам с легкими симптомами, бессимптомным или "для профилактики" – эффекта никакого.
Публикацию в стране, сильно пострадавшей от вируса, восприняли с энтузиазмом. Эксперты, однако, призывают к сдержанности и другим тщательным исследованиям.
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Тедрос Гебрейесус поздравил правительства Британии, Оксфордский университет "и многие больницы и пациентов, которые внесли вклад в этот спасительный научный прорыв". "Дексаметазон может быть жизненно важным для пациентов, которые находятся в критическом состоянии с COVID-19", - подчеркнул он.
"Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни", - сказал он, добавив, что клиническое руководство ВОЗ будет обновлено данными, как и когда следует использовать препарат при COVID-19.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что отчет по дексаметазону "подтверждает важность крупных рандомизированных контрольных испытаний, которые дают действенные доказательства".
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