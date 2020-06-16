В Германии испытали антидепрессант против коронавируса. Утверждают, что убивает

Частицы вируса SARS-CoV-2 на клетках, снимок в ложном цвете (фото — NIAID)

Группа ученых из Вюрцбургского университета в Германии утверждает, что при проверке действия существующих лекарств на коронавирус было обнаружено, что флуоксетин "значительно ингибировал" SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

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По их словам, популярный в США антидепрессант флуоксетин (более известный как прозак) угнетал экспрессию вирусного белка в концентрации 0,8 мкг/мл – то есть той, которая обычна при лечении депрессии, а полумаксимальная эффективная концентрация была уже на уровне 2,5 нг/мл.

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Параллельно они проверили работу препарата на других вирусах: бешенств, респираторно-синцитиального вируса человека, вируса герпеса человека 8, вируса простого герпеса типа 1. Флуоксетин на них вообще не действовал, "что указывает на его специфичность", пишут авторы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. У флуоксетина много противопоказаний : от суицидальных наклонностей и заболеваний печени/почек до беременности и кормления грудью. Частый побочный эффект – проблемы с cексом вплоть до нескольких лет после отказа от лечения.

Другие аналогичные препараты, которые были выбраны для испытаний (эсциталопрам и пароксетин) также не выявили никакой угнетающей вирус эффективности.

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Исследователи заявили, что "видят роль флуоксетина в раннем лечении пациентов из групп риска", которые заболели COVID-19.

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