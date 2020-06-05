Эпопея с гидроксихлорохином. Три автора нашумевшей статьи отказались от нее

Скриншот из видеозаписи Science Insider

Независимые эксперты от медицины взялись за проверку источников и достоверности информации, которые стали основой для резонансной публикации в журнале The Lancet об использовании препарата гидроксихлорохина при коронавирусной болезни. Три автора статьи от нее уже отказались, пишут в редакции.

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В конце мая более 180 ученых подписались под открытым письмом авторам статьи и редакции: они задали вполне конкретные вопросы о том, как проводился статистический анализ, и об источниках данных. В статье указано, что в основу этого обсервационного исследования (когда берется архив данных о чем-то из открытых источников, суммируется, анализируется, и делаются выводы) легли данные от американской компании Surgisphere.

The Lancet пишет, что у редакции после шума в научном сообществе "возникли значимые научные вопросы по данным, на которых базируется исследование Мандипа Мехра и соавторов".

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3 июня журнал опубликовал сообщение о проверке статьи после того, как был начат "независимый аудит". На следующий день три автора этого материала отказались от исследования, заявив, что у них не вышло до конца провести такой аудит. Они пишут, что из-за этого уже "не могут ручаться" за достоверность первичной информации, которую им собрала указанная выше компания.

Журнал обещает обновить публикацию, где говорится об опасности лечения COVID-19 гидроксихлорохином, новыми данными - когда те появятся. Редакция пишет, что "срочно нужны институциональные обзоры сотрудничества Surgisphere в области научных исследований".