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Коронавирус. Фармфирма Дарница приостановила производство гидроксихлорохина

Коронавирус. Фармфирма Дарница приостановила производство гидроксихлорохина - Фото
Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA
27.05.2020, 19:54

Исследования не подтвердили пользу от применения гидроксихлорохин у больных COVID-19, говорят в Дарнице

Фармацевтическая фирма Дарница приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19 после изучения результатов исследований препарата. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Там отметили, что, по состоянию на 26 мая, зарегистрировано 201 исследование применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, из которых пять были завершены.

"В последнее время были опубликованы материалы клинических исследований, которые не подтвердили пользу от применения экспериментального лекарственного средства гидроксихлорохин у больных COVID-19", - сказано в сообщении, перечислив

В компании напомнили, что Дарница начала проект по подготовке к производству препаратов гидроксихлорохина в марте 2020 года, когда появились китайские протоколы лечения и публикации в авторитетных источниках об эффективности данного препарата для лечения COVID-19. Эти данные дали основания включить гидроксихлорохин в протоколы экспериментального лечения COVID-19 во многих странах мира, в частности в Украине, США и в европейских странах.

При этом в компании подчеркивают, что "свободная продажа препарата не предусматривалась".

  • 25 мая Всемирная организация здравоохранения временно прекратила изучение гидроксихлорохина как потенциального препарата от COVID-19 из-за возможных проблем с его безопасностью. 
  • Сегодня Минздрав Франции отозвал свою рекомендацию о больничном применении гидроксихлорохина при коронавирусной болезни. 
Вадим Ребрина
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