Коронавирус. Фармфирма Дарница приостановила производство гидроксихлорохина

Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA

Фармацевтическая фирма Дарница приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19 после изучения результатов исследований препарата. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там отметили, что, по состоянию на 26 мая, зарегистрировано 201 исследование применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, из которых пять были завершены.

"В последнее время были опубликованы материалы клинических исследований, которые не подтвердили пользу от применения экспериментального лекарственного средства гидроксихлорохин у больных COVID-19", - сказано в сообщении, перечислив

В компании напомнили, что Дарница начала проект по подготовке к производству препаратов гидроксихлорохина в марте 2020 года, когда появились китайские протоколы лечения и публикации в авторитетных источниках об эффективности данного препарата для лечения COVID-19. Эти данные дали основания включить гидроксихлорохин в протоколы экспериментального лечения COVID-19 во многих странах мира, в частности в Украине, США и в европейских странах.

При этом в компании подчеркивают, что "свободная продажа препарата не предусматривалась".

25 мая Всемирная организация здравоохранения временно прекратила изучение гидроксихлорохина как потенциального препарата от COVID-19 из-за возможных проблем с его безопасностью.

Сегодня Минздрав Франции отозвал свою рекомендацию о больничном применении гидроксихлорохина при коронавирусной болезни.