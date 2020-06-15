Его принимал Трамп. В США убрали гидроксихлорохин из списка лекарств от COVID-19

Сегодня, 15 июня, управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка лекарств, использование которых одобрено при лечении больных COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.
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В письме, опубликованном на сайте FDA, говорится, что после изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, скорее всего, не имеет никакого противовирусного эффекта.
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