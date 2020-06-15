Его принимал Трамп. В США убрали гидроксихлорохин из списка лекарств от COVID-19

Гидроксихлорохин, плаквенил (скриншот из видеозаписи Science Insider)

Сегодня, 15 июня, управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка лекарств, использование которых одобрено при лечении больных COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.

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В письме, опубликованном на сайте FDA, говорится, что после изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, скорее всего, не имеет никакого противовирусного эффекта.

19 мая о приеме гидроксихлорохина заявил президент США Дональд Трамп, он объяснил, что делает это "для профилактики" инфицирования коронавируса.

25 мая об отсутствии пользы и даже опасности гидроксихлорохина писал медицинский журнал The Lancet.

Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания этого препарата.

Через несколько дней журнал отозвал публикацию, поскольку ее авторы не смогли предоставить данные для проверки надежности источников исследования.

3 июня ВОЗ объявила о возобновлении исследований препарата.

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