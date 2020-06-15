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Его принимал Трамп. В США убрали гидроксихлорохин из списка лекарств от COVID-19

Его принимал Трамп. В США убрали гидроксихлорохин из списка лекарств от COVID-19 - Фото
Гидроксихлорохин, плаквенил (скриншот из видеозаписи Science Insider)
15.06.2020, 22:43

В США убрали гидроксихлорохин из списка лекарств от COVID-19 – этот препарат принимал Дональд Трамп

Сегодня, 15 июня, управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка лекарств, использование которых одобрено при лечении больных COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.

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В письме, опубликованном на сайте FDA, говорится, что после изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, скорее всего, не имеет никакого противовирусного эффекта.

  • 19 мая о приеме гидроксихлорохина заявил президент США Дональд Трамп, он объяснил, что делает это "для профилактики" инфицирования коронавируса.
  • 25 мая об отсутствии пользы и даже опасности гидроксихлорохина писал медицинский журнал The Lancet. 
  • Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания этого препарата.
  • Через несколько дней журнал отозвал публикацию, поскольку ее авторы не смогли предоставить данные для проверки надежности источников исследования.
  • 3 июня ВОЗ объявила о возобновлении исследований препарата.

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Наталия Медведева
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гидроксихлорохин коронавирус COVID-19
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