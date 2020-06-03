ВОЗ возобновляет испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения рекомендовал ВОЗ продолжить испытания гидроксихлорохина в качестве потенциального препарата от COVID-19. Об этом Тедрос Адханом Гебреисус заявил во время брифинга для СМИ в Женеве в среду, сообщает CNN.
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Он сказал, что комитет по безопасности и мониторингу данных ВОЗ изучил данные о возможной опасности гидроксихлорохина и пришел к выводу, что "нет причин изменять протокол испытания".
Рекомендация о возобновлении исследований гидроксихлорохина будет доведена до сведения главных исследователей.
"На данный момент нет никаких доказательств того, что какое-либо лекарство действительно снижает смертность у пациентов с COVID-19", - заявил главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумия Сваминатан во время брифинга. Он отметил, что для всех сейчас крайне важно провести необходимые исследования.