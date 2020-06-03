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ВОЗ возобновляет испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса

ВОЗ возобновляет испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса - Фото
Плаквенил, гидроксихлорохин, хлорохин (фото - ЕРА)
03.06.2020, 21:46

Комитет по безопасности и мониторингу данных ВОЗ изучил данные о возможной опасности гидроксихлорохина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения рекомендовал ВОЗ продолжить испытания гидроксихлорохина в качестве потенциального препарата от COVID-19. Об этом Тедрос Адханом Гебреисус заявил во время брифинга для СМИ в Женеве в среду, сообщает CNN.

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Он сказал, что комитет по безопасности и мониторингу данных ВОЗ изучил данные о возможной опасности гидроксихлорохина и пришел к выводу, что "нет причин изменять протокол испытания".

Рекомендация о возобновлении исследований гидроксихлорохина будет доведена до сведения главных исследователей.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что какое-либо лекарство действительно снижает смертность у пациентов с COVID-19", - заявил главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумия Сваминатан во время брифинга. Он отметил, что для всех сейчас крайне важно провести необходимые исследования.

  • 25 мая Всемирная организация здравоохранения временно прекратила изучение гидроксихлорохина как потенциального препарата от COVID-19 из-за возможных проблем с его безопасностью. 
  • После этого Минздрав Франции отозвал свою рекомендацию о больничном применении гидроксихлорохина при коронавирусной болезни. 
  • 27 мая украинская фармацевтическая фирма Дарница приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19.



Вадим Ребрина
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ВОЗ коронавирус COVID -19 гидроксихлорохин
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