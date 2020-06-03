ВОЗ возобновляет испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса

Плаквенил, гидроксихлорохин, хлорохин (фото - ЕРА)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения рекомендовал ВОЗ продолжить испытания гидроксихлорохина в качестве потенциального препарата от COVID-19. Об этом Тедрос Адханом Гебреисус заявил во время брифинга для СМИ в Женеве в среду, сообщает CNN.

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Он сказал, что комитет по безопасности и мониторингу данных ВОЗ изучил данные о возможной опасности гидроксихлорохина и пришел к выводу, что "нет причин изменять протокол испытания".

Рекомендация о возобновлении исследований гидроксихлорохина будет доведена до сведения главных исследователей.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что какое-либо лекарство действительно снижает смертность у пациентов с COVID-19", - заявил главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумия Сваминатан во время брифинга. Он отметил, что для всех сейчас крайне важно провести необходимые исследования.

25 мая Всемирная организация здравоохранения временно прекратила изучение гидроксихлорохина как потенциального препарата от COVID-19 из-за возможных проблем с его безопасностью.

После этого Минздрав Франции отозвал свою рекомендацию о больничном применении гидроксихлорохина при коронавирусной болезни.

27 мая украинская фармацевтическая фирма Дарница приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19.





