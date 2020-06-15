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Вакцина от коронавируса mRNA-1273 работает: скоро тесты на 30 000 людей – отчет

Вакцина от коронавируса mRNA-1273 работает: скоро тесты на 30 000 людей – отчет - Фото
Разработка вакцины от COVID-19 (Фото: Diego Azubel/EPA)
15.06.2020, 11:59

Уже в июле биотехнологи Moderna Inc собираются привлечь к масштабным испытаниям около десяти тысяч человек

Вакцина mRNA-1273 против SARS-CoV-2, которую создала и проверяет американская компания Moderna Inc, не ведет к повышению риска получить более тяжелое течение коронавирусной болезни. Более того, для получения устойчивого иммунитета не нужна повторная прививка - достаточно одной дозы. О предварительных результатах исследований авторы вакцины пишут в отчете для сервера препринтов bioRxiv.

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Исследователи поясняют, что вакцины против родственных SARS-CoV-2 вирусов могут обладать нежелательным эффектом, который ведет к более тяжелому заболеванию, если привитый человек потом заразится "естественным" патогеном. В том числе для выяснения, оказывает ли препарат такое влияние, и проводятся первые фазы испытаний: чтобы, прежде чем перейти к экспериментам на многих людях, определить, есть ли у вакцины-кандидата этот опасный "баг".

Авторы отчета вводили разные дозы mRNA-1273 полуторамесячным мышам, а после выработки у них иммунитета заражали вирусом.

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Выявлено, что вакцина даже после однократного введения вызвала "мощный ответ нейтрализующих антител" (того типа молекулярных комплексов, которые блокируют проникновение вируса к клетки) и Т-клеток. mRNA-1273 также защитила легкие мышей от коронавируса, причем у особей не наблюдалось никаких признаков токсичности препарата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Авторы пишут, что иммунитет у подопытных мышей сохраняется уже три месяца. Они подчеркнули, что эти результаты еще нужно подтвердить на людях. Первые добровольцы уже вакцинировали и обследуются.

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Евгений Пилипенко
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