Топ-эксперт США рассчитывает на три-четыре вакцины против коронавируса

Энтони Фаучи (фото - ЕРА)

Разработчикам вакцин нельзя раздавать обещания, что они сделают безопасный и эффективный препарат против SARS-CoV-2, но главный советник президента США по ситуации с коронавирусом Энтони Фаучи "с осторожным оптимизмом" ожидает, что такой препарат будет - и не один, а "три-четыре". Об этом директор Нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) заявил Голосу Америки.

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"Причина моего оптимизма - в том, что результаты ранних испытаний на людях и на животных были положительными. Они смогли показать: вакцина, потенциально, в состоянии защитить от вируса", - говорит топ-инфекционист страны.

По его словам, исследования на фазе I клинических испытаний показали: умеренные дозы некоторых вакцин-кандидатов не просто вызвали появление антител - они вызвали появление нейтрализующих антител, которые блокируют способность вируса к репликации ("размножению", - ред.).

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Правительство США, сказал Фаучи, готово рисковать, чтобы ускорить процесс получения миллионов доз вакцину "месяцами ранее, чем это было бы при обычных обстоятельствах".

По его оценке, каждая компания-разработчик надеется произвести как минимум 200-300 млн доз, а некоторые заявляют о стремлении суммарно выпустить "около миллиарда доз".

ВОЗ знает о более чем 100 вакцинах-кандидатах на доклиническом этапе, но большинство из них существуют только "на бумаге".

более чем 100 вакцинах-кандидатах Типичный показатель успеха при разработке вакцины составляет не более 6%.

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