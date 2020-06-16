"Дешевый и доступный". Премьер Британии заявил о появлении препарата от COVID-19

Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER)

Сегодня, 16 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и два британских врача, возглавляющих борьбу с эпидемией коронавируса, сообщили о препарате, который якобы доказал свою эффективность при лечении COVID-19. Это заявление было сделано на ежедневном брифинге Джонсона, передает BBC.

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Отмечается, что речь идет о дешевом и широко доступном препарате – дексаметазон, который используют для лечения низкими дозами стероидов.

Главный научный советник правительства Великобритании сэр Патрик Валланс, которого Джонсон попросил рассказать о препарате, заявил, что использование дексаметазона, по статистике, спасало жизнь одного из трех пациентов с тяжелой формой COVID-19, которые не могли обходиться без аппаратов искусственной вентиляции легких.

Профессор новых инфекционных заболеваний и глобального здравоохранения в Оксфордском университете Питер Хорби, который возглавляет команду по изучению эффективности дексаметазона, сказал, что Великобритания проводит самые крупные клинические испытания в мире.

По его словам, дексаметазон способен помочь 75% всех пациентов с коронавирусной болезнью, а также может снизить вероятность смерти примерно на 35% для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ.

Хорби сообщил, что препарат существует уже несколько десятилетий и очень дешевый. По его словам, стоимость спасения восьми пациентов в реанимации составляла около 40 фунтов стерлингов.

"Я горжусь британскими учеными, – сказал Джонсон. – Этот препарат теперь можно сделать доступным через NHS (Национальная служба здравоохранения Британии – ред.). Мы предприняли шаги для обеспечения достаточных запасов даже в случае второго пика…Это первый луч света в стремлении победить вирус".

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