В Украине могут вернуть жесткий карантин: Ляшко назвал условие для этого

Жесткий коронавирусный карантин в Украине могут вернуть. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По словам замглавы Минздрава, такой вариант возможен, если в Украине будет "стремительный рост количества случаев болезни". Другими словами, если базовое репродуктивное число (R0) коронавируса SARS-CoV-2 будет в стране явно выше 1,0.
Ляшко подчеркнул – возвращения жесткого карантина "не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть".
"Но если мы не будем... выполнять рекомендации Минздрава о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине", – подытожил главсанврач.
Несколько дней назад Ляшко говорил, что возврат к жесткому карантину "сейчас не рассматривается".
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Глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий также заявил, что если негативная тенденция с вирусом будет наблюдаться во всех или большинстве регионов, центральная власть усилит ограничения на общегосударственном уровне.
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