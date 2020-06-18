В Украине могут вернуть жесткий карантин: Ляшко назвал условие для этого

Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи ICTV)

Жесткий коронавирусный карантин в Украине могут вернуть. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам замглавы Минздрава, такой вариант возможен, если в Украине будет "стремительный рост количества случаев болезни". Другими словами, если базовое репродуктивное число (R 0 ) коронавируса SARS-CoV-2 будет в стране явно выше 1,0.

Ляшко подчеркнул – возвращения жесткого карантина "не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть".

"Но если мы не будем... выполнять рекомендации Минздрава о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине", – подытожил главсанврач.

Несколько дней назад Ляшко говорил, что возврат к жесткому карантину "сейчас не рассматривается".

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Глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий также заявил, что если негативная тенденция с вирусом будет наблюдаться во всех или большинстве регионов, центральная власть усилит ограничения на общегосударственном уровне.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания В марте ВОЗ объявила пандемию.

За 17 июня в Украине зафиксировали 829 новых заболевших – это суточный антирекорд для страны.

Также вчера адаптивный карантин продлили до 31 июля: в регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшений.

дополнительные ограничения R 0 нового коронавируса ученые оценили в 2,0-3,0: каждый заболевший заражает два-три человека.

Чтобы эпидемия пошла на спад, R 0 должен быть меньше единицы.

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