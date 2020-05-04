В Польше утверждают: индекс репродукции коронавируса скоро достигнет единицы

Индекс репродукции коронавируса SARS-CoV-2 среди населения Польши падает и, вероятно, достигнет показателя "1" в ближайшие дни. Так считают в польском Минздраве, пишет Reuters.
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Этот индекс (R0) - один из нескольких показателей, за которыми следят власти стран, чтобы принимать решения об ослаблении карантинных ограничений или, наоборот, их ужесточении.
"Уровень репродукции инфекции падает, и мы ожидаем, что в ближайшие дни он достигнет "1", что означает, что один человек заразит не более одного человека", - пояснили в Варшаве.
Еще в конце апреля Польша начала снимать некоторые из карантинных ограничений, аргументируя это тем, что они слишком дорого обходятся экономике страны. С сегодняшнего дня там разрешили открыть торговые центры и отели.
С 4 мая в Египте ослабят карантин и откроют отели, но с ограничениями и пока только для внутренних туристов. Также сегодня в Италии частично ослабляют жесткий карантин, который продлился восемь недель.
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