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В Польше утверждают: индекс репродукции коронавируса скоро достигнет единицы

В Польше утверждают: индекс репродукции коронавируса скоро достигнет единицы - Фото
Фото: ЕРА
04.05.2020, 13:43

Пресс-секретарь Минздрава Польши сказал, что в последние дни "власти не увидели увеличения числа случаев инфицирования"

Индекс репродукции коронавируса SARS-CoV-2 среди населения Польши падает и, вероятно, достигнет показателя "1" в ближайшие дни. Так считают в польском Минздраве, пишет Reuters.

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Этот индекс (R0) - один из нескольких показателей, за которыми следят власти стран, чтобы принимать решения об ослаблении карантинных ограничений или, наоборот, их ужесточении.

"Уровень репродукции инфекции падает, и мы ожидаем, что в ближайшие дни он достигнет "1", что означает, что один человек заразит не более одного человека", - пояснили в Варшаве.

СПРАВКА, Индекс репродукции (базовое репродуктивное число) - эпидемиологический параметр, которым характеризуют способность инфекции заражать особей в полупяции. Другими словами, это число показывает количество неиммунизированных людей, которых заразит в популяции больной человек. Если R0>1, то в начале эпидемии число заболевших будет расти экспоненциально, что наглядно демонстрирует пандемия коронавируса.

Еще в конце апреля Польша начала снимать некоторые из карантинных ограничений, аргументируя это тем, что они слишком дорого обходятся экономике страны. С сегодняшнего дня там разрешили открыть торговые центры и отели.

С 4 мая в Египте ослабят карантин и откроют отели, но с ограничениями и пока только для внутренних туристов. Также сегодня в Италии частично ослабляют жесткий карантин, который продлился восемь недель.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • На утро 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 случай, из них 303 летальных, 1619 выздоровели.
  • В Британии на утро 4 мая – 186 599 случаев и 28 446 смертей. Данные о выздоровевших страна не публикует.

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Евгений Пилипенко
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