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Италия ослабляет карантин после восьми недель ограничений - фото

Италия ослабляет карантин после восьми недель ограничений - фото - Фото
В Италии ослабили карантин (Фото: Luca Zennaro/ЕРА)
04.05.2020, 12:38

Около 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу благодаря частичному ослаблению карантина

Сегодня в Италии частично ослабляют карантин, который продлился восемь недель и был введен из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает BBC News Україна

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Итальянцам разрешат свободно передвигаться в границах регионов, посещать родственников, гулять в парках, заказывать еду на вынос и заниматься спортом на улице. 

"Более 4 млн людей вернутся на работу. Они будут использовать общественный транспорт. Много компаний и заводов возобновят работу", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Работу сможет возобновить автопромышленность, а также самые крупные итальянские модные бренды. 

"Будущее нашей страны - в наших руках", - заявил Конте, призвав итальянцев не терять бдительность, чтобы страна не столкнулась со следующей волной заболеваний. 

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Италия была одной из первых стран мира, которая ввела на своей территории общенациональный карантин. 
  • Вакцину от коронавируса уже сделали и тестируют: кто и когда сможет ее получить.

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Владислав Сердюк
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