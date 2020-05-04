Италия ослабляет карантин после восьми недель ограничений - фото

Сегодня в Италии частично ослабляют карантин, который продлился восемь недель и был введен из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает BBC News Україна.
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Итальянцам разрешат свободно передвигаться в границах регионов, посещать родственников, гулять в парках, заказывать еду на вынос и заниматься спортом на улице.
"Более 4 млн людей вернутся на работу. Они будут использовать общественный транспорт. Много компаний и заводов возобновят работу", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Работу сможет возобновить автопромышленность, а также самые крупные итальянские модные бренды.
"Будущее нашей страны - в наших руках", - заявил Конте, призвав итальянцев не терять бдительность, чтобы страна не столкнулась со следующей волной заболеваний.
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