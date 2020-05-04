Сегодня в Польше возобновили работу гостиницы и торговые центры

С сегодняшнего дня в Польше разрешили открыть торговые центры и отели, которые в середине марта из-за эпидемии коронавируса были закрыты на карантин. Они возобновят работу, но с некоторыми ограничениями, сообщает местный ресурс RMF24.
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Гостиницы будут работать, но в ближайшее время туристы не смогут пользоваться детскими и общими комнатами, посещать бассейны и сауны, а также дискотеки при отелях.
Для торговых центров по-прежнему обязательным будет ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, меры безопасности "останутся актуальными", несмотря на ослабление карантинных ограничений.
Кроме того, с 4 мая в Польше откроют для посещения музеи, библиотеки, арт-галереи, книжные магазины и архивы. Решения по отдельным объектам будут приниматься местными органами здравоохранения, говорится в источнике.
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