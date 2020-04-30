Греция на июль планирует начало туристического сезона

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Греция планирует с 1 июня разрешить открывать отели. В июле страна уже будет ждать туристов. Об этом заявил министр туризма Греции Гарри Теочарис, сообщает Reuters.

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Правительство Греции начнет постепенно ослаблять локдаун 4 мая. Гостиницы смогут открыться 1 июня.

"Думаю, это вопрос на миллион долларов. Мы собираемся открыться где-то в июле", - сказала Теочарис. "Этот сезон не будет таким, как в прошлые годы. Я был бы дураком, если бы полагал, что подобное возможно. Тем не менее, мы можем многое сделать, чтобы заново открыть туристическую экономику", - добавил он.

Туризм является основным источником дохода для Греции. В прошлом году она привлекла 34 миллиона посетителей, что принесло 18 миллиардов евро дохода, около 10–12% экономического производства и обеспечило занятость примерно каждому пятому работнику.

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На сегодняшний день, в Греции зарегистрировано 2590 случаев заражения COVID-19 и 140 смертельных случаев.

Турция планирует открыть внутренний туризм в конце мая, иностранный - ориентировочно в августе.

Правительство Болгарии планирует начать активную подготовку к пляжному сезону 15 июня, а открыть его - с 1 июля.

На утро 30 апреля в мире зафиксированы 3 220 830 случаев заражения, 228 239 умерли, 1 000 983 выздоровели . LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.