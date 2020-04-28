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В Болгарии назвали планируемую дату открытия туристического сезона

В Болгарии назвали планируемую дату открытия туристического сезона - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
28.04.2020, 16:00

Активно готовиться к пляжному сезону в стране начнут в июне, а его открытие планируется на июль

Правительство Болгарии планирует начать активную подготовку к пляжному сезону 15 июня, а открыть его - с 1 июля. Об этом сообщило местное новостное агентство BGNES со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову.

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Министр отметила, что даже в условиях мирового кризиса важно продвигать туристическое направление, которое составляет 12% ВВП и в котором задействовано 11% трудоспособного населения страны. Она также предложила другим странам создать Европейский туристические компенсационный фонд, чтобы поддержать туроператоров и защитить интересы потребителей.

"Мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества. Надеюсь, что кризис сделает нас сильнее и сплоченнее", - сказала Ангелкова.

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  • 17 апреля 2020 года сообщалось, что по данным агентства по туризму при ООН 90 стран полностью или частично закрыли свои границы для туристов.
  • 27 апреля министр туризма Турции рассказал, что отели в стране после карантина откажутся от шведского стола по системе all inclusive.

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Дарья Мостовая
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