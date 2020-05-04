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Коронавирус. Египет ослабляет карантин и открывает первые отели

Коронавирус. Египет ослабляет карантин и открывает первые отели - Фото
Отель, Египет (фото - pixabay)
04.05.2020, 07:41

Отели в Египте пока открывают лишь для внутренних туристов. В них будут действовать ряд ограничений для недопущения вспышки коронавируса

В Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений. Об этом пишет The New York Times.

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В отелях должен быть обуcтроен медпункт с врачом-гражданином Египта. Также должно быть выделено небольшое здание либо часть этажа, где будет создана карантинная зона в случае выявления коронавируса у терситов или персонала.

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Отдыхающим должны регулярно мерить температуру и обеспечить их дезинфицирующими средствами. Процедуру регистрации они будут проходить онлайн. Членам персонала будут делать тестирование на коронавирус, когда они начинают работу в отеле.

До конца мая отели могут принимать лишь 25% гостей от максимальной заполняемости. С 1 июня это число планируют увеличить до 50%.

  • На туристический сектор приходится 12-15%  ВВП Египта. Его закрытие из-за коронавируса привело к потерям примерно в $1 млрд в месяц.
  • Власти ослабили карантин на священный у мусульман месяц Рамадан (с 23 апреля по 23 мая). На этот период позволили работать большему количеству предприятий и сократили комендантский час в ночное время.
  • Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что после Рамадана страна начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. По состоянию на 3 мая в стране выявлено 6465 случаев коронавируса и 429 смертей среди больных COVID-19.

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Марк Сировой
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