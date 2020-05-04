Паспорт иммунного к коронавирусу. В Британии рассматривают варианты ID-системы

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В ближайший год в Британии могут развернуть так называемую паспортизацию населения по признаку иммунитета от коронавирусной инфекции: пять технокомпаний уже изучают варианты, как может работать такая система с цифровым "удостоверением иммунной личности". Об этом пишет Business Insider.

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По данным издания, правительство страны провело переговоры с IT-стартапами, разрабатывающими методики идентификации личности и отслеживания, чтобы понять, как переболевшие и поэтому якобы иммунные к SARS-CoV-2 люди могут получить на руки доказательство неуязвимости, которое позволит им не соблюдать карантинные ограничения. Они смогут посещать любые магазины, офисы или даже друзей и родственников.

Но для того, чтобы такая система была эффективной, потребуется "огромная работа и тандем IT-компаний и государства", отмечает издание: ведь нужно будет свести воедино официальные базы данных по населению, систему распознавания лиц, QR-коды и результаты испытаний.

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Onfido, Yoti и OCL, IDnow и iDenfy уже предложили идеи Комитету по науке и технике Великобритании, о чем пишет NHSX – подразделение Национальной службы здравоохранения Великобритании по инновациям. Разработчики просят предоставить им данные, что переболевшие и в самом деле иммунны.

В IDnow сказали, что подобные удостоверения вряд ли появятся раньше 2021 года, и добавили: "Нам нужно будет иметь веские доказательства насчет числа случаев повторного заражения, прежде чем мы сможем уверенно описать кого-то как "иммунного".

"Еще нужно выяснить, на какой период человек может получить иммунитет", - отметили в Onfido.

В Yoti вообще пока предостерегают от употребления термина "иммунитет", ведь ученые до сих пор пытаются выяснить, насколько человек невосприимчив к реинфекции после выздоровления.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания Вакцину от коронавируса уже сделали и тестируют : кто и когда сможет ее получить.

уже сделали и тестируют 11 913 случая, из них На утро 3 мая в Украине зафиксировано случая, из них 288 летальных, 1 547 выздоровели.

В Британии на утро 4 мая – 186 599 случаев и 28 446 смертей. Данные о выздоровевших страна не публикует.

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