Ученые выяснили, за счет чего ремдесивир уничтожает коронавирусную инфекцию

Китайские микробиологи узнали, что делает ремдесивир (вещество, одобренное на днях в США для лечения коронавирусной болезни) эффективным против SARS-CoV-2, чей геном состоит из макромолекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК). Исследование опубликовано в журнале Science.
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Поразив при заражении эпителиальные клетки носоглотки, коронавирусу для создания множества своих "клонов" нужно накопировать в этих клетках-жертвах свою РНК. Для этого вирусная РНК кодирует в клетке создание белкового комплекса с ключевым ферментом – РНК-репликазой.
Образно говоря, препарат действует на этот жизненно необходимый вирусу фермент как гаечный ключ, брошенный в какой-то механизм: оно стопорит размножение патогена, подавляя репликацию его генома.
Все эти тонкости ученые выяснили, исследуя образцы при помощи криоэлектронного микроскопа и сравнив структуру РНК-репликазы в ее обычной форме с той, которая уже заблокирована ремдесивиром.
"Наше открытие обеспечивает критическое понимание механизма репликации вирусной РНК и дает надежный шаблон для моделирования и модификации существующих нуклеотидных лекарств, в частности, высокоэффективного EIDD-2801, для борьбы с инфекцией", – подчеркнули авторы.
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В тестах на культурах клеток репликацию SARS-CoV-2 с разной эффективностью ингибируют и другие препараты-аналоги нуклеотидов: фавипиравир, рибавирин, галидесивир, EIDD-1931 и его биодоступный предшественник EIDD-2801. Последний, к примеру, до 10 раз сильнее ремдесивира. Его применение приводило к возникновению мутаций в вирусной РНК, а клеточная РНК оставалась неповрежденной.
Исследовавшие действие EIDD-2801 ученые пишут, что лечение им "значительно уменьшает вирусную нагрузку на легкие мышей и улучшает их функционирование". И хотя уже установлено, что вирусы приобретают резистентность к ремдесивиру и EIDD-2801, также известно, что если у вируса возникла устойчивость к ремдесивиру, он становится более чувствительным к EIDD-2801, и наоборот. То есть, их можно использовать в комбинации, делают вывод авторы.
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