Ученые выяснили, за счет чего ремдесивир уничтожает коронавирусную инфекцию

Частицы вируса SARS-CoV-2 на клетках, снимок в ложном цвете (фото — NIAID)

Китайские микробиологи узнали, что делает ремдесивир (вещество, одобренное на днях в США для лечения коронавирусной болезни) эффективным против SARS-CoV-2, чей геном состоит из макромолекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК). Исследование опубликовано в журнале Science.

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Поразив при заражении эпителиальные клетки носоглотки, коронавирусу для создания множества своих "клонов" нужно накопировать в этих клетках-жертвах свою РНК. Для этого вирусная РНК кодирует в клетке создание белкового комплекса с ключевым ферментом – РНК-репликазой.

Образно говоря, препарат действует на этот жизненно необходимый вирусу фермент как гаечный ключ, брошенный в какой-то механизм: оно стопорит размножение патогена, подавляя репликацию его генома.

СПРАВКА. РНК-репликаза (RdRP, от англ. RNA-dependent RNA-polymerase) — фермент, который катализирует синтез макромолекулы генетической памяти РНК по матрице РНК. Этот фермент закодирован в геноме всех РНК-вирусов, чей "жизненный" цикл проходит без стадии ДНК, и именно он является мишенью для множества создаваемых сейчас препаратов. Эти вирусные ферменты – удобные мишени для противовирусных препаратов, так как отличаются от белков хозяина.



Большинство современных организмов синтезируют РНК, используя как матрицу ДНК.

Все эти тонкости ученые выяснили, исследуя образцы при помощи криоэлектронного микроскопа и сравнив структуру РНК-репликазы в ее обычной форме с той, которая уже заблокирована ремдесивиром.

"Наше открытие обеспечивает критическое понимание механизма репликации вирусной РНК и дает надежный шаблон для моделирования и модификации существующих нуклеотидных лекарств, в частности, высокоэффективного EIDD-2801, для борьбы с инфекцией", – подчеркнули авторы.

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В тестах на культурах клеток репликацию SARS-CoV-2 с разной эффективностью ингибируют и другие препараты-аналоги нуклеотидов: фавипиравир, рибавирин, галидесивир, EIDD-1931 и его биодоступный предшественник EIDD-2801. Последний, к примеру, до 10 раз сильнее ремдесивира. Его применение приводило к возникновению мутаций в вирусной РНК, а клеточная РНК оставалась неповрежденной.

Исследовавшие действие EIDD-2801 ученые пишут, что лечение им "значительно уменьшает вирусную нагрузку на легкие мышей и улучшает их функционирование". И хотя уже установлено, что вирусы приобретают резистентность к ремдесивиру и EIDD-2801, также известно, что если у вируса возникла устойчивость к ремдесивиру, он становится более чувствительным к EIDD-2801, и наоборот. То есть, их можно использовать в комбинации, делают вывод авторы.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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