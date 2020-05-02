Ремдесивир официально одобрен в США для лечения COVID-19

Экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир 1 мая был официально одобрен в США для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Управления по по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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Несмотря на то, что имеется только ограниченная информация о безопасности и эффективности применения ремдесивира для лечения людей с диагнозом COVID-19, в клинических испытаниях было показано, что препарат сокращает время восстановления некоторых пациентов, сообщает ведомство.
Выданное FDA разрешение на экстренное использование позволяет распространять препарат в США и, при необходимости, вводить его внутривенно пациентам, у которых подозревают или подтвердили коронавирусную инфекцию.
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Препарат можно будет применять к взрослым и детям, у которых заболевание определяется как тяжелое: определен низкий уровень кислорода в крови, или они нуждаются в кислородной терапии или аппарате ИВЛ.
Препарат производит американская компания Gilead Sciences.
Ремдесивир также включен в протокол Минздрава о лечении COVID-19 в Украине.
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