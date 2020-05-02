Ремдесивир официально одобрен в США для лечения COVID-19

Ремдесивир (фото — europeanpharmaceuticalreview.com)

Экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир 1 мая был официально одобрен в США для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Управления по по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Несмотря на то, что имеется только ограниченная информация о безопасности и эффективности применения ремдесивира для лечения людей с диагнозом COVID-19, в клинических испытаниях было показано, что препарат сокращает время восстановления некоторых пациентов, сообщает ведомство.

Выданное FDA разрешение на экстренное использование позволяет распространять препарат в США и, при необходимости, вводить его внутривенно пациентам, у которых подозревают или подтвердили коронавирусную инфекцию.

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Препарат можно будет применять к взрослым и детям, у которых заболевание определяется как тяжелое: определен низкий уровень кислорода в крови, или они нуждаются в кислородной терапии или аппарате ИВЛ.

СПРАВКА . Ремдесивир, который ингибирует фермент, необходимый для репликации РНК вируса, экспериментально назначался для лечения эболы. В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение моноклональными антителами . Затем в Китае и во всем мире начали сообщать об эффективности его применения при COVID-19. В США был разрешен для пациентов в критическом состоянии. Разработан в 2015-м. Проводятся еще несколько испытаний для лечения коронавирусной болезни.

Препарат производит американская компания Gilead Sciences.

Ремдесивир также включен в протокол Минздрава о лечении COVID-19 в Украине.

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и фавипиравиром. На 09:00 2 мая в Украине выявлен 11411 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.

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