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Коронавирус. В Украине заболели 11411 человек, 550 новых случаев за сутки

Коронавирус. В Украине заболели 11411 человек, 550 новых случаев за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
02.05.2020, 09:19

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 550 новых случаев COVID-19, это почти на 100 больше, чем вчера

По состоянию на 09:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За минувшие сутки зафиксировали 550 новых случаев (сутками ранее - 455), 7 человек умерли (сутками ранее - 11), 85 пациентов выздоровели (сутками ранее - 175).

На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медика. Госпитализировано 3452 человека, из них 145 детей и 387 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.

  • Китай отказал ВОЗ в доступе к расследованию происхождения коронавируса.
  • На утро 2 мая в мире коронавирус подтвержден у 3 401 310 человек, умерли от инфекции 239 614 пациентов, выздоровели 1 081 705.

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Денис Юдин
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