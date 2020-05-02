Коронавирус. В Украине заболели 11411 человек, 550 новых случаев за сутки

По состоянию на 09:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За минувшие сутки зафиксировали 550 новых случаев (сутками ранее - 455), 7 человек умерли (сутками ранее - 11), 85 пациентов выздоровели (сутками ранее - 175).
На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медика. Госпитализировано 3452 человека, из них 145 детей и 387 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.
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