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Коронавирус. Россия - на втором месте по числу новых случаев: последние данные

Коронавирус. Россия - на втором месте по числу новых случаев: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Laurent Gillieron/EPA
02.05.2020, 08:31

В США за сутки 36 000 новых случаев COVID-19, на втором месте - Россия, там выявили почти 8000 новых заболевших

За сутки в мире зафиксировано 94 552 новых случая заболевания COVID-19, больше всего - в США и России. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometers.

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На утро 2 мая в мире коронавирус подтвержден у 3 401 310 человек, умерли от инфекции 239 614 пациентов, выздоровели 1 081 705.

За сутки в США выявлено 36 007 случаев, всего - 1 131 030. Умерло в стране от коронавируса 65 753 человека, 1897 за последние сутки.

Более 200 000 заболевших, кроме США, - в Испании (242 988) и Италии (207 428).

По количеству умерших за сутки вслед за США идут Великобритания (739) и Бразилия (509).

По количеству заболевших за сутки на второе место вышла Россия: там 7 933 новых случая, всего - 114 431, умерли от инфекции 1169 человек (96 за последние сутки).

Страны, где более 100 000 человек заразились коронавирусом:

Страны с более чем 100 000 заболевших коронавирусом (Фото - Worlometers)

(Фото: скриншот с сайта Worldometers)

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Денис Юдин
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