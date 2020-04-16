Минздрав запустил сайт с полной информацией о "лекарствах против коронавируса"

Иллюстративное фото: пресс-служба CDC

Государственный экспертный центр при Министерстве здравоохранения запустил сайт, на котором можно узнать о препаратах, которые применяются для "профилактики и лечения" коронавирусной болезни. Об этом сообщила пресс-служба экспертного центра.

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Сейчас на сайте пять разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на ответ иммунной системы и препараты для лечения неинфекционных болезней при COVID-19. Эксперты центра обещают, что по мере проведения новых исследований информация на сайте будет обновляться.

По словам директора экспертного центра Татьяны Думенко, на сайте представлен "громадный массив информации", который можно использовать "как надежный и проверенный источник информации".

"Мы собираем и анализируем все данные, которые можем получить из врачебной практики других стран, научных публикаций, рекомендаций органов охраны здоровья и промежуточных результатов исследований", - отмечает Думенко.

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7 марта 2020 года в Минздраве запустили Telegram-бот для оперативных ответов на все вопросы о коронавирусе.

2 апреля МОЗ утвердил единый государственный протокол лечения коронавируса в Украине.

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