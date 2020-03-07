МОЗ запустил Telegram-бот для оперативных ответов на вопросы о коронавирусе

Министерство здравоохранения запустило Telegram-бот для оперативных ответов на часто задаваемые вопросы о коронавирусе COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Чат-бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot.
Также работает Telegram-канал Коронавирус_инфо с оперативной актуальной информацией о ситуации с коронавирусом в Украине. «Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов», - сказано в сообщении.
В МОЗ отметили, что это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения.