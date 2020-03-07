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МОЗ запустил Telegram-бот для оперативных ответов на вопросы о коронавирусе

МОЗ запустил Telegram-бот для оперативных ответов на вопросы о коронавирусе - Фото
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)
07.03.2020, 17:18

Министерство здравоохранения запустило Telegram-бот и Telegram-канал о коронавирусе COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения запустило Telegram-бот для оперативных ответов на часто задаваемые вопросы о коронавирусе COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Чат-бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot.

Также работает Telegram-канал Коронавирус_инфо с оперативной актуальной информацией о ситуации с коронавирусом в Украине. «Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов», - сказано в сообщении.

В МОЗ отметили, что это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения.

  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.
  • Его жену также пришлось отправить в обсервацию из-за требования соседей супружеской пары.
  • По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. 

Ребрина Вадим
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