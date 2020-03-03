Коронавирус в Черновцах. Соседи требовали госпитализировать жену инфицированного

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В Черновцах жену инфицированного коронавирусом местного жителя были вынуждены забрать в больницу из-за протестов соседей семьи. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марию Полищук.

"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы", - рассказала она.

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Также в подъезде, где находится квартира семьи, провели дезинфекцию, "потому что люди кричали", хотя для нее, по словам Полищук, тоже не было оснований.

"Для отправки женщины в обсервацию нет медицинских показателей - это чисто социальные причины", - добавила представитель ОГА.

У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію у лікарню.



Медичних підстав для цього не було — вона перебувала на самоізоляції у себе вдома, але жителі будинку влаштували протест pic.twitter.com/Lhr7XhGPkA — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Сегодня в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. У мужчины обнаружились симптомы после путешествия, в котором он был с женой. Пострадавшего госпитализировали, а жена осталась в самоизоляции дома.

В Черновцах будут дезинфицировать весь общественный транспорт и помещения школ, однако карантин пока не объявляют.