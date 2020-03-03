Что делают в Черновцах, чтобы предотвратить распространение коронавируса

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В Черновцах, где зафиксирован первый в Украине случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, будут дезинфицировать весь общественный транспорт. Начали с троллейбусов. Об этом сообщает UA: Буковина.

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В Черновцах будут дезинфицировать весь общественный транспорт, сказал заместитель мэра города Владимир Середюк. Троллейбусы уже начали дезинфицировать. Это делают в конце маршрута. Кондукторам и водителям раздают марлевые повязки.

Школы продолжают работать. Карантин объявлять пока не планируется, сообщила и.о. директора ГУ Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Наталья Гопко, передает molbuk.ua. Однако детей с симптомами ОРВИ просят в школы не отправлять.

"Четкое указание - усилить меры по дезинфекции помещений. Завтра в школах проведут урок, где расскажут, что такое коронавирус, как действовать. Родителей предупредят о том, что детей с минимальными признаками ОРВИ не пускать в школу и детский сад. Также призываю жителей не приходить на работу в случае выявления симптомов ОРВИ. Заболел - сиди дома", - сказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Для приема и лечения инфицированных коронавирусом в Черновцах подготовлены два медицинских учреждения - инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы и военный госпиталь, сообщает издание.

По информации UA: Буковина, на пунктах пропуска Порубное и Мамалыга меряют температуру тем, кто имеет симптомы ОРВИ. Также это делают на железнодорожном вокзале. Людей с высокой температурой, по данным издания, изолируют до прибытия скорой помощи.

Сегодня в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила , что в Украине ограничительные меры из-за COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

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