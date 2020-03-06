Все новые подозрения на коронавирус в Украине не подтвердились - МОЗ

По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. Все девять подозрений не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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"По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По всей территории Украины в определенных медицинских учреждениях продолжаются обучения (симуляционные упражнения) в случае фиксации COVID-19, добавили в МОЗ.