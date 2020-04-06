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В МОЗ решили обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине раз в день

В МОЗ решили обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине раз в день - Фото
Экспресс-тест на коронавирус (Фото: пресс-служба ГПСУ)
06.04.2020, 23:23

МОЗ больше не будет дважды в день обнародовать информацию о ситуации в Украине с коронавирусом

С этого дня Центр общественного здоровья МОЗ прекращает сообщать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине дважды в день. Информацию будут обнародовать только утром. Об этом сообщает пресс-служба центра.

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"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30. Спасибо, что следите за ситуацией!" - сказано в сообщении.

С чем связаны такие изменения, в Центре общественного здоровья, не уточнили.

По состоянию на 09:00 6 апреля в Украине зафиксированы 1319 случаев коронавируса, 38 из них летальные, выздоровели 28 человек. Какая ситуация сейчас, неизвестно.  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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