В США привели возможное объяснение высокой заразности нового коронавируса

В белковых шипах на поверхности вирусных частиц SARS-CoV-2, благодаря которым они "якорятся" на мембране клеток и проникают в них, есть особый тип молекулярной петли. Структура конкретно такого типа не встречается у других известных науке коронавирусов, которые могут заражать человека, пишут исследователи из Корнеллского университета в Journal of Molecular Biology.
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Вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 не такой летальный, как его предшественник SARS-CoV-1 (или "дальний родственник" MERS-CoV), но куда быстрее него передается от человека к человеку. Их геном совпадает на 86%. При этом SARS-CoV-2 менее контагиозный, чем практически безвредный, но высокозаразный коронавирус HCoV-HKU1, с которым у него "есть общие особенности".
Исследователи пытались выяснить, почему это так.
Смотрите видео: Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них
Состоящий из четырех аминокислот "захват" позволяет спайк-белку (шипу) SARS-CoV-2 гораздо сильнее - едва ли не на порядок - чем у вируса SARS-CoV-1, цепляться за рецепторы АСЕ2 на поверхности клеток - те точки, которые вирус использует для проникновения в организм.
Модели спайковых белков SARS-CoV-2, RaTG13, CoVZC45, CoVCZXC21 и LYRa3 в сравнении со структурой такого шипа у SARS-CoV-1 (нажмите, чтобы увеличить):
Авторы исследования считают, что эта особенность SARS-CoV-2, возможно, является одним из определяющих факторов его контагиозности.
Точки активации у спайк-белков SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2:
Помимо этого, пишут они, вирус использует для закрепления на мембранах клеток присутствующий в организме человека фермент фурин - якобы он активирует спайковый белок. Ранее были сообщения, что вирус использует фурин также и для процесса репликации (размножения). Для проникновения в клетку вирус использует белок TMPRSS2, который также распространен в организме человека.
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"Хотя многие эпидемиологические особенности SARS-CoV-2 все еще нуждаются в исследовании, известно много особенностей передачи вируса, которые, по-видимому, в большей степени соответствуют MERS-CoV, чем SARS-CoV", - пишут ученые.
Кроме того, репродуктивное число (R0) нового коронавируса ученые оценили в 2,0-3,0.
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