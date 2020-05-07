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В США привели возможное объяснение высокой заразности нового коронавируса

В США привели возможное объяснение высокой заразности нового коронавируса - Фото
Частицы вируса SARS-CoV-2 на клетках, снимок в ложном цвете (фото — NIAID)
07.05.2020, 11:27

По словам профессора вирусологии Гэри Виттакера, руководителя исследования, у нового коронавируса "необычное сочетание летальности и контагиозности"

В белковых шипах на поверхности вирусных частиц SARS-CoV-2, благодаря которым они "якорятся" на мембране клеток и проникают в них, есть особый тип молекулярной петли. Структура конкретно такого типа не встречается у других известных науке коронавирусов, которые могут заражать человека, пишут исследователи из Корнеллского университета в Journal of Molecular Biology.

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Вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 не такой летальный, как его предшественник SARS-CoV-1 (или "дальний родственник" MERS-CoV), но куда быстрее него передается от человека к человеку. Их геном совпадает на 86%. При этом SARS-CoV-2 менее контагиозный, чем практически безвредный, но высокозаразный коронавирус HCoV-HKU1, с которым у него "есть общие особенности".

Исследователи пытались выяснить, почему это так.

Смотрите видео: Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них

Состоящий из четырех аминокислот "захват" позволяет спайк-белку (шипу) SARS-CoV-2 гораздо сильнее - едва ли не на порядок - чем у вируса SARS-CoV-1, цепляться за рецепторы АСЕ2 на поверхности клеток - те точки, которые вирус использует для проникновения в организм.

Модели спайковых белков SARS-CoV-2, RaTG13, CoVZC45, CoVCZXC21 и LYRa3 в сравнении со структурой такого шипа у SARS-CoV-1 (нажмите, чтобы увеличить):

Авторы исследования считают, что эта особенность SARS-CoV-2, возможно, является одним из определяющих факторов его контагиозности.

Точки активации у спайк-белков SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2:

Помимо этого, пишут они, вирус использует для закрепления на мембранах клеток присутствующий в организме человека фермент фурин - якобы он активирует спайковый белок. Ранее были сообщения, что вирус использует фурин также и для процесса репликации (размножения). Для проникновения в клетку вирус использует белок TMPRSS2, который также распространен в организме человека.

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"Хотя многие эпидемиологические особенности SARS-CoV-2 все еще нуждаются в исследовании, известно много особенностей передачи вируса, которые, по-видимому, в большей степени соответствуют MERS-CoV, чем SARS-CoV", - пишут ученые.

Кроме того, репродуктивное число (R0) нового коронавируса ученые оценили в 2,0-3,0.

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Евгений Пилипенко
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