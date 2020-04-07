Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них – видео

В США на упрощенной 3D-анимации показали, как при помощи уникальных белковых шипов на поверхности коронавируса SARS-CoV-2 он закрепляется на мембране клетки человеческого организма, "вскрывает" ее и заносит внутрь нуклеокапсид – свой генетический материал, заключенный в оболочку.

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Ролик создан американской компанией-разработчиком цифровых визуализаций Elara Systems в сотрудничестве с доцентом кафедры молекулярной биологии Техасского университета в Остине Джейсоном Маклелланом и Нацинститутами здравоохранения США (NIH).

Анимация детализирует форму шипов (спайк-белка, S-белка) на оболочке вируса. Именно он чрезвычайно точно – практически на атомарном уровне – связывается с рецептором АПФ2 (ACE2) на поверхности клеток человека.

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Понимание в мельчайших подробностях, как и где именно коронавирусные частицы прикрепляются к клеточной мембране, разрывают ее и внедряют туда свой геном, поможет быстрее и тщательнее разработать наиболее эффективную вакцину или препараты для лечения.

Проект Folding@Home, занимающийся анализом S-белка SARS-CoV-2 на ПК пользователей, в два раза обогнал топовый существующий суперкомпьютер.

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