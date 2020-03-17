Ученые показали, как иммунитет реагирует на вирус в умеренном случае COVID-19

В инфекционном отделении во французской больнице (фото - ЕРА)

Исследователи из Мельбурна подробно изучили иммунные реакции одного из первых в Австралии пациентов с коронавирусым заболеванием COVID-19, опубликовав отчет в журнале Nature. Это, по словам министра здравоохранения страны Грега Ханта, является важным шагом к разработке вакцины и лечения, пишет пресс-релиз ученых.

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Медики из Института инфекций и иммунитета им. Доэрти тщательно протестировали образцы крови на четырех разных этапах у 40-летней женщины с COVID-19: у нее были симптомы от легких до умеренных (требующие госпитализации).

"Мы рассмотрели весь спектр иммунного ответа у этого пациента, используя знания, накопленные за многие годы изучения иммунного ответа у пациентов с гриппом. Через три дня после поступления пациента увидели крупные популяции некоторых типов иммунных клеток, которые часто являются очевидным признаком выздоровления при сезонном гриппе. Исходя из этого, мы предположили, что пациент выздоровеет через три дня, что в итоге и произошло", - пишут авторы.

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Они утверждают, что это "невероятный шаг вперед" в понимании, что стоит за восстановлением организма от COVID-19, и их данные можно использовать, чтобы понять, чего не хватало умершим пациентам.

Группа смогла провести быстрое исследование благодаря SETREP-ID - австралийской медплатформе, которая позволяет брать пробы у вернувшихся путешественников в случае новой/неожиданной вспышки какой-то инфекции.

Когда в стране появился COVID-19, у медиков уже были отработанные протоколы для оперативного изучения вируса и иммунного ответа в мельчайших деталях, подчеркнули авторы исследования.

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