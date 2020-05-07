Коронавирус в Украине. Заболевших за сутки стало больше, но выздоровевших - тоже

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

В Украине за сутки подтверждено 507 новых случаев COVID-19, выздоровело 299 пациентов. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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На 09:00 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 507 новых случаев (сутками ранее - 487), 13 человек умерло (сутками ранее - 11), 299 выздоровели (сутками ранее - 118).

На амбулаторном лечении - 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медика. Госпитализированы 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 178 пациентов, в том числе один ребенок и 15 медиков.

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