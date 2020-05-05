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Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата против коронавируса

Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата против коронавируса - Фото
Cкриншот из видеозаписи
05.05.2020, 12:53

Лекарство "Биовен" будут проверять в виде раствора для инфузий. Одна доза объемом 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ Минздрава о начале клинических испытаний украинского препарата "Биовен" на пациентах с коронавирусной болезнью COVID-19. Документ от 4 мая размещен на сайте ведомства.

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Исследования проведут в следующих учреждениях:

– Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
– Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
– Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);
– Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);
– Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).

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Контролировать выполнение приказа будет замглавы Минздрава Ирина Микичак, назначенная на должность 18 марта.

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Это открытое многоцентровое рандомизированное исследование по эффективности препарата в комплексной терапии пациентов с пневмонией от COVID-19. "Биовен 10" основан на нормальном человеческом иммуноглобулине, содержит 52% IgG1, 32% IgG2, 7% IgG3 и 4% IgG4. Производится ООО "Біофарма Плазма".

СПРАВКА. Иммуноглобулин G - класс антител, составляют около 75% антител в плазме крови человека. Наиболее часто встречаемые в кровотоке антитела. Эффективны против вирусов, нейротоксинов, грамположительных бактерий, столбняка, малярии; активируют силу комплемента и принимают участие во вторичном иммунном ответе, образовании иммунных комплексов.

Вчера днем, 4 мая, LIGA.net разобралась, в стране уже тестируют лекарство против COVID-19 или в Офисе президента поспешили с заявлением на этот счет. Вот что выяснилось.

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Евгений Пилипенко
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