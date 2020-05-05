Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата против коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ Минздрава о начале клинических испытаний украинского препарата "Биовен" на пациентах с коронавирусной болезнью COVID-19. Документ от 4 мая размещен на сайте ведомства.
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Исследования проведут в следующих учреждениях:
– Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
– Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
– Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);
– Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);
– Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).
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Контролировать выполнение приказа будет замглавы Минздрава Ирина Микичак, назначенная на должность 18 марта.
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Это открытое многоцентровое рандомизированное исследование по эффективности препарата в комплексной терапии пациентов с пневмонией от COVID-19. "Биовен 10" основан на нормальном человеческом иммуноглобулине, содержит 52% IgG1, 32% IgG2, 7% IgG3 и 4% IgG4. Производится ООО "Біофарма Плазма".
Вчера днем, 4 мая, LIGA.net разобралась, в стране уже тестируют лекарство против COVID-19 или в Офисе президента поспешили с заявлением на этот счет. Вот что выяснилось.
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