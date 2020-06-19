Минздрав отреагировал на антирекорд по COVID-19: какие меры предлагает усилить

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 за последние дни. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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"Сегодня мы будет инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными заведениями условий карантина. А именно, речь идет о транспорте, которым пользуются люди. Приезжают, абсолютно не надевая маски, не пользуются средствами защиты. Речь идет о некоторых супермаркетах, в которых перестали полностью соблюдать социальную дистанцию, не пользуются масками", - подчеркнул Степанов.

По его словам, Минздрав считает, что жесткие ограничения должны вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина.

"Когда я говорю о жестких ограничениях, я, прежде всего, говорю об ограничении работы тех или иных заведений, в том числе, например, ночных клубов. …Мы не можем играться со здоровьем украинцев", - отметил Степанов, напомнив о необходимости носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений. По данным на 19 июня, в Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

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