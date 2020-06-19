Коронавирус. В Минздраве назвали "анархией" поведение украинцев на карантине

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина "анархией". Об этом он заявил в эфире программы Право на владу в эфире телеканала 1+1.

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По его словам, сейчас главное прекратить рост заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому нужно придерживаться рекомендаций Минздрава.

"Потому что, извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил. Надо посмотреть на улице, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе…", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что из-за этого трудно сдерживать распространение коронавируса.

Степанов добавил, что украинцы должны обратить внимание на то, что заболеваемость коронавируса растет в стране, увеличивается количество госпитализированных и количество умерших.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 17 июня

18 июня сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это почти на 70 больше, чем предыдущий антирекорд суточной заболеваемости.

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