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Коронавирус. В Минздраве назвали "анархией" поведение украинцев на карантине

Коронавирус. В Минздраве назвали "анархией" поведение украинцев на карантине - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
19.06.2020, 06:38

В Минздраве призвали украинцев придерживаться карантинных ограничений

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина "анархией". Об этом он заявил в эфире программы Право на владу в эфире телеканала 1+1.

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По его словам, сейчас главное прекратить рост заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому нужно придерживаться рекомендаций Минздрава.

"Потому что, извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил. Надо посмотреть на улице, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе…", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что из-за этого трудно сдерживать распространение коронавируса.

Степанов добавил, что украинцы должны обратить внимание на то, что заболеваемость коронавируса растет в стране, увеличивается количество госпитализированных и количество умерших.

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • 18 июня сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это почти на 70 больше, чем предыдущий антирекорд суточной заболеваемости.

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Арина Толина
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