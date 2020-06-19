COVID-19. В Украине рекордная суточная заболеваемость: более 900 новых больных

В Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране, передает Совет национальной безопасности и обороны.
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За сутки выявлено 921 нового заболевшего (829 днем ранее), умерли 19 больных (23).
Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 34 984 случая COVID-19. Умерли пациентов
Данных о выздоровевших пока нет, новость обновляется...
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