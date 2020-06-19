COVID-19. В Украине рекордная суточная заболеваемость: более 900 новых больных

В коронавирусной реанимации (фото — Facebook-группа Лікарі України разом)

В Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки выявлено 921 нового заболевшего (829 днем ранее), умерли 19 больных (23).

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 34 984 случая COVID-19. Умерли пациентов

Данных о выздоровевших пока нет, новость обновляется...

18 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

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