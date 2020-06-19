Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

COVID-19. В Украине рекордная суточная заболеваемость: более 900 новых больных

COVID-19. В Украине рекордная суточная заболеваемость: более 900 новых больных - Фото
В коронавирусной реанимации (фото — Facebook-группа Лікарі України разом)
19.06.2020, 08:57

В Украине вновь зафиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 34 984 человек

В Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране, передает Совет национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки выявлено 921 нового заболевшего (829 днем ранее), умерли 19 больных (23).

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 34 984 случая COVID-19. Умерли пациентов 

Данных о выздоровевших пока нет, новость обновляется...

  • 18 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Украина коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 