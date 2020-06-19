Ляшко объяснил, почему ежедневно фиксируют антирекорды по COVID-19

Виктор Ляшко (Фото: Минздрав/Facebook)

В Украине несколько дней подряд фиксируется большое количество новых случаев заражения COVID-19 из-за отсутствия жестких карантинных ограничений. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы Право на владу телеканала 1+1.

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Ляшко объяснил, что когда в Украине начали регистрировать по 600 новых случаев COVID-19 за сутки, это было вызвано проведением тестирований в городах-миллионниках, где были очереди на проведение тестирований.

"Нельзя делать никаких выводов, когда мы говорим об одном или двух днях. Надо смотреть тренды по росту или стабилизации процесса. Когда мы сегодня видим 829 случаев, мы отмечаем четкий тренд к росту", - отметил Ляшко.

По его словам, причина тенденции увеличения больных коронавирусом - смягчение карантина, поскольку не выполняются установленные карантинные ограничения.

"Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас все же рост связан с отсутствием жестких карантинных ограничений", - сказал Ляшко.

Он считает, что вопрос нужно рассмотреть с двух сторон. Ляшко уточнил, что речь идет о субъектах хозяйствования, которым смягчили карантин и разрешили открываться, и это является часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений.

Главный санврач также подчеркнул, что в городском и пригородном транспорте не соблюдаются требования, поэтому также фиксируется рост больных COVID-19.

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18 июня сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это почти на 70 больше, чем предыдущий антирекорд суточной заболеваемости.

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