Коронавирус. Этапы перехода к более жесткому карантину уже разработаны – Ляшко

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно, но возможность перехода к более жесткому карантину на локальном уровне предусмотрена с 22 июня. Об этом вечером 19 июня сказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Deutsche Welle.

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По его словам, это будет происходить, в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе.

"С 22 июня прописываются этапы входа в более жесткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть четыре индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция в течение трех дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические мероприятия. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности", - сказал Ляшко.

Также он добавил: "Говорить о жестком карантине на территории страны сейчас преждевременно, нужно выполнять все рекомендации Министерства здравоохранения".