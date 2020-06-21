Коронавирус. В Украине второй день подряд снижается суточная заболеваемость

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 735 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. При этом днем ранее поставили 841 такой диагноз, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки умерли восемь больных (днем ранее - девять), 103 пациента выздоровели (373).

Всего за время эпидемии в Украине выявили 36 560 заболевших, 1002 зараженных умерли, 16 509 выздоровели.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит , что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

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