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Коронавирус. В Украине второй день подряд снижается суточная заболеваемость

Коронавирус. В Украине второй день подряд снижается суточная заболеваемость - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
21.06.2020, 08:52

С начала эпидемии в Украине число умерших среди больных коронавирусной болезнью COVID-19 превысило 1000

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 735 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. При этом днем ранее поставили 841 такой диагноз, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки умерли восемь больных (днем ранее - девять), 103 пациента выздоровели (373).

Всего за время эпидемии в Украине выявили 36 560 заболевших, 1002 зараженных умерли, 16 509 выздоровели.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

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Марк Сировой
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