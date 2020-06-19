Коронавирус. В Житомирской области ужесточили карантин

В Житомирской области усилили карантин в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба местной облгосадминистрации.
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До стабилизации эпидемиологической ситуации в области водятся такие меры:
- запрет работы заведений общепита, кроме приема гостей на летних открытых площадках;
- запрет массовых мероприятий, в которых участвуют более 10 человек;
- запрет работы учреждений по размещению (отели, базы отдыха, пансионаты и т.д.);
- запрет работы детских учреждений оздоровления и отдыха;
- усиление контроля за соблюдением карантинных требований (ношение масок, соблюдение дистанции, использование антисептика) в помещениях и общественном транспорте;
- проведение религиозных мероприятий разрешается лишь при соблюдении противоэпидемических норм.
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Также для борьбы с распространением патогена будет увеличено количество транспорта на городских, пригородных, межгородских, областных и межобластных маршрутах. Собственники автостанций должны определить человека, который при высадке и посадке будет контролировать соблюдение карантинных мер перевозчиками и водителями.
"Несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавируса", - объяснил усиление карантина глава Житомирской ОГА Виталий Бунченко в Facebook.
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