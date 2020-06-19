Коронавирус. В Житомирской области ужесточили карантин

Иллюстративное фото: Роман Балук

В Житомирской области усилили карантин в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба местной облгосадминистрации.

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До стабилизации эпидемиологической ситуации в области водятся такие меры:

- запрет работы заведений общепита, кроме приема гостей на летних открытых площадках;

- запрет массовых мероприятий, в которых участвуют более 10 человек;

- запрет работы учреждений по размещению (отели, базы отдыха, пансионаты и т.д.);

- запрет работы детских учреждений оздоровления и отдыха;

- усиление контроля за соблюдением карантинных требований (ношение масок, соблюдение дистанции, использование антисептика) в помещениях и общественном транспорте;

- проведение религиозных мероприятий разрешается лишь при соблюдении противоэпидемических норм.

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Также для борьбы с распространением патогена будет увеличено количество транспорта на городских, пригородных, межгородских, областных и межобластных маршрутах. Собственники автостанций должны определить человека, который при высадке и посадке будет контролировать соблюдение карантинных мер перевозчиками и водителями.

"Несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавируса", - объяснил усиление карантина глава Житомирской ОГА Виталий Бунченко в Facebook.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

С начала эпидемии, по данным ОГА , в Житомирской области выявили 1201 заболевшего COVID-19 , умер 21 пациент, 609 больных выздоровели. За прошедшие сутки в области поставили коронавирус выявили у 47 человек в области.

Сегодня Минздрав сообщал , что Житомирская область и еще девять регионов не готовы к ослаблению карантина, так как в них превышен показатель инцидентности (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек).

За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

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