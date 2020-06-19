Коронавирус. Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Хуже всего эпидемиологическая ситуация во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях: в них инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превысила 40.
В Харьковской области инцидентность снизилась до 11,97, вчера она превышала установленный Минздравом порог для ослабления карантина (12) .
Регионы, в которых инцидентность превышает установленный Минздравом уровень:
- Киев - 13,82 (вчера - 13,92);
- Винницкая область - 18,07 (21,18);
- Волынская область - 34,91 (33,36);
- Житомирская область - 15,57 (13,42);
- Закарпатская область - 36,21 (32,78);
- Ивано-Франковская область - 19,92 (17,84);
- Львовская область - 40,38 (39,19);
- Ровенская область - 40,08 (34,44);
- Тернопольская область - 22,44 (18,59);
- Черновицкая область - 42,17 (37,95).
В Закарпатской области число мест, занятых в больницах, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, составило 52,71%, что превышает установленный Минздравом уровень для ослабления карантина (50%).
Количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.
Читайте также: Коронавирус. В Минздраве назвали анархией поведение украинцев на карантине