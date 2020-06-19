Коронавирус. Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Хуже всего эпидемиологическая ситуация во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях: в них инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превысила 40.

В Харьковской области инцидентность снизилась до 11,97, вчера она превышала установленный Минздравом порог для ослабления карантина (12) .

Регионы, в которых инцидентность превышает установленный Минздравом уровень:

- Киев - 13,82 (вчера - 13,92);

- Винницкая область - 18,07 (21,18);

- Волынская область - 34,91 (33,36);

- Житомирская область - 15,57 (13,42);

- Закарпатская область - 36,21 (32,78);

- Ивано-Франковская область - 19,92 (17,84);

- Львовская область - 40,38 (39,19);

- Ровенская область - 40,08 (34,44);

- Тернопольская область - 22,44 (18,59);

- Черновицкая область - 42,17 (37,95).

В Закарпатской области число мест, занятых в больницах, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, составило 52,71%, что превышает установленный Минздравом уровень для ослабления карантина (50%).

Количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений. По данным на 19 июня, в Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью за сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

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