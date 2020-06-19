Вспышка COVID-19. В Измаиле и пяти районах Одесской области усилили карантин

В Одесской области приняли решение об усилении карантинных мероприятий в Измаиле и пяти районах области в связи с вспышкой COVID-19. Об этом сегодня после заседания комиссии cообщил главный санврач Одесской области Виталий Гончаров, передает Укринформ.
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"С учетом роста динамики инфицирования жителей за последние семь дней областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала шесть административных территорий области со значительным распространением COVID-19. В частности, Болградский, Измаильский, Ананьевский, Татарбунарский и Лиманский районы и город Измаил", - отметил Гончаров.
Комиссия приняла решение ввести с 19 июня на этих админтерриториях более жесткие карантинные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваемости COVID-19, а в Болградском районе продлить действие карантина, введенного 18 июня.
Гончаров считает, что нынешняя эпидситуация является следствием несоблюдения жителями действующих карантинных ограничений, санитарных норм социального дистанцирования и пренебрежение средствами индивидуальной защиты.
Он уточнил, что в течение последней недели в области зафиксирован рост в 1,7 раза лабораторно подтвержденных случаев заболеваний COVID-19, особенно возросло количество заболеваний в Болградском районе - 95 случаев инфицирования коронавируса.
Всего в Одесской области зафиксировано по состоянию на 19 июня 1202 случаев инфицирования, в том числе 10% - дети, 19 случаев - летальные.
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