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Вспышка COVID-19. В Измаиле и пяти районах Одесской области усилили карантин

Вспышка COVID-19. В Измаиле и пяти районах Одесской области усилили карантин - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
19.06.2020, 14:35

Больше всего заболевших коронавирусом в Болградском районе - 95 человек

В Одесской области приняли решение об усилении карантинных мероприятий в Измаиле и пяти районах области  в связи с вспышкой COVID-19. Об этом сегодня после заседания комиссии cообщил главный санврач Одесской области Виталий Гончаров, передает Укринформ.

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"С учетом роста динамики инфицирования жителей за последние семь дней областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала шесть административных территорий области со значительным распространением COVID-19. В частности, Болградский, Измаильский, Ананьевский, Татарбунарский и Лиманский районы и город Измаил", - отметил Гончаров.

Комиссия приняла решение ввести с 19 июня на этих админтерриториях более жесткие карантинные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваемости COVID-19, а в Болградском районе продлить действие карантина, введенного 18 июня.

Гончаров считает, что нынешняя эпидситуация является следствием несоблюдения жителями действующих карантинных ограничений, санитарных норм социального дистанцирования и пренебрежение средствами индивидуальной защиты.

Он уточнил, что в течение последней недели в области зафиксирован рост в 1,7 раза лабораторно подтвержденных случаев заболеваний COVID-19, особенно возросло количество заболеваний в Болградском районе - 95 случаев инфицирования коронавируса.

Всего в Одесской области зафиксировано по состоянию на 19 июня 1202 случаев инфицирования, в том числе 10% - дети, 19 случаев - летальные.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • По данным на 19 июня, в Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью за сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве назвали анархией поведение украинцев на карантине

Арина Толина
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одесская область коронавирус COVID-19 Виталий Гончаров
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