Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В одной из областей изолировали район из-за вспышки коронавируса

В одной из областей изолировали район из-за вспышки коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
18.06.2020, 15:31

В Болградском районе запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом

В Одесской области в Болградском районе из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня усилили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для противодействия распространению инфекции запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Из-за сложной эпидситуации в Болградском районе закрыли на карантин села Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе - село Первомайское, направили группу экспертов-эпидемиологов.

С 22 июня запрещается работа продовольственных и непродовольственных рынков, а также работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, летних площадок) торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

  • торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медназначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;
  • создание банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, объектов почтовой связи при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;
  • торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;

В последнее время количество больных в районе ежедневно растет, по состоянию на 17 июня зарегистрированы 84 случая СОVID-19. Болградский район занимает третье место в области по количеству зараженных коронавирусом после Одессы и Подольского района.

  • 18 июня сообщалось, что в Одесской области заболели 1188 человек, за минувшие сутки - 30.
  • За последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших COVID-19 - это наивысший показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
вспышка одесская область коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 