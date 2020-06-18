В одной из областей изолировали район из-за вспышки коронавируса

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Одесской области в Болградском районе из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня усилили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.

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Для противодействия распространению инфекции запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Из-за сложной эпидситуации в Болградском районе закрыли на карантин села Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе - село Первомайское, направили группу экспертов-эпидемиологов.

С 22 июня запрещается работа продовольственных и непродовольственных рынков, а также работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, летних площадок) торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медназначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;

создание банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, объектов почтовой связи при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;

торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты;

В последнее время количество больных в районе ежедневно растет, по состоянию на 17 июня зарегистрированы 84 случая СОVID-19. Болградский район занимает третье место в области по количеству зараженных коронавирусом после Одессы и Подольского района.

18 июня сообщалось, что в Одесской области заболели 1188 человек, за минувшие сутки - 30.

З а последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших COVID-19 - это наивысший показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.

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