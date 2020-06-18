В одной из областей изолировали район из-за вспышки коронавируса

В Одесской области в Болградском районе из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня усилили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Для противодействия распространению инфекции запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.
Из-за сложной эпидситуации в Болградском районе закрыли на карантин села Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе - село Первомайское, направили группу экспертов-эпидемиологов.
С 22 июня запрещается работа продовольственных и непродовольственных рынков, а также работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, летних площадок) торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:
В последнее время количество больных в районе ежедневно растет, по состоянию на 17 июня зарегистрированы 84 случая СОVID-19. Болградский район занимает третье место в области по количеству зараженных коронавирусом после Одессы и Подольского района.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE