Коронавирус. В восьми регионах Украины - более 50 заболевших COVID-19 за сутки

В восьми регионах Украины за сутки выявлено более 50 заболевших COVID-19, больше всего - во Львовской области, 171 новый пациент. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.
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В Черновицкой области и Киеве с начала эпидемии зафиксировано более 4000 заболевших, более 3000 - во Львовской области, более 2000 - в Ровенской и Киевской областях, более 1000 - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.
За сутки больше всего заболевших выявлено во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. В Николаевской области новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
Данные по областям:
Черновицкая - 4135 заболевших (53 за сутки);
Киев - 4084 (58);
Львовская - 3398 (171);
Ровенская - 2572 (73);
Киевская - 2119 (41);
Ивано-Франковская - 1893 (44);
Закарпатская - 1882 (74);
Харьковская - 1707 (55);
Волынская - 1610 (56);
Винницкая - 1563 (63);
Тернопольская - 1542 (32);
Одесская - 1188 (30);
Житомирская - 1154 (7);
Днепропетровская - 1021 (9);
Кировоградская - 604 (12);
Хмельницкая - 587 (10);
Черкасская - 568 (4);
Запорожская - 541 (3);
Черниговская - 448 (8);
Донецкая - 349 (11);
Николаевская - 323 (0);
Полтавская - 287 (6);
Сумская - 236 (6);
Херсонская - 184 (1);
Луганская - 68 (2).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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