Коронавирус. В восьми регионах Украины - более 50 заболевших COVID-19 за сутки

Иллюстративное фото: пресс-служба Тернопольской ОГА

В восьми регионах Украины за сутки выявлено более 50 заболевших COVID-19, больше всего - во Львовской области, 171 новый пациент. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.

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В Черновицкой области и Киеве с начала эпидемии зафиксировано более 4000 заболевших, более 3000 - во Львовской области, более 2000 - в Ровенской и Киевской областях, более 1000 - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.

За сутки больше всего заболевших выявлено во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. В Николаевской области новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Данные по областям:

Черновицкая - 4135 заболевших (53 за сутки);

Киев - 4084 (58);

Львовская - 3398 (171);

Ровенская - 2572 (73);

Киевская - 2119 (41);

Ивано-Франковская - 1893 (44);

Закарпатская - 1882 (74);

Харьковская - 1707 (55);

Волынская - 1610 (56);

Винницкая - 1563 (63);

Тернопольская - 1542 (32);

Одесская - 1188 (30);

Житомирская - 1154 (7);

Днепропетровская - 1021 (9);

Кировоградская - 604 (12);

Хмельницкая - 587 (10);

Черкасская - 568 (4);

Запорожская - 541 (3);

Черниговская - 448 (8);

Донецкая - 349 (11);

Николаевская - 323 (0);

Полтавская - 287 (6);

Сумская - 236 (6);

Херсонская - 184 (1);

Луганская - 68 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

За 16 июня в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19 - это наивысший показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.

Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За прошедшие сутки в мире COVID-19 выявили у 141 872 человек.

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