Карантин. В Волынской области закрыли детсады и запретили межобластные перевозки

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В Волынской области решили продлить карантин и усилить противоэпидемические мероприятия в части контроля за их соблюдением. Об этом сообщает в Facebook Волынская ОГА.

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Отмечается, что Волынская область остается в числе тех, кто все еще не готов к ослаблению карантина из-за высокого показателя заболеваемости. На сегодня коэффициент выявления случаев инфицирования в области составляет 21,16% (при рекомендованных не более 11%), а показатель динамики роста инфицирования COVID-19 составляет 23,5% (при рекомендуемом не более 10%).

Поэтому на Волыни решили запретить:

1) работу ресторанов, кафе и т.п. (кроме открытых площадок и адресной доставки), ТРЦ (кроме расположенных в них магазинов), отелей, развлекательных учреждений, фитнес-центров, учреждений культуры;

2) регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в межобластном сообщении;

3) проведение религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

4) работу дошкольных учебных заведений.

Кроме этого, в отдельных районах, где обнаружены вспышки коронавируса, решено принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов - Ратновский и Камень-Каширский.

21 июня в Одессе решили усилить карантинные меры.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 681 нового заболевшего, 10 умерших и 133 выздоровевших.

Волынская область вошла в список регионов с наивысшим числом новых заболевших за сутки – 70 случаев.

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